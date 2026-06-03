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Работы по сносу дома наследника Парамонова находятся на стадии завершения

Работы по сносу дома наследника Парамонова находятся на стадии завершения
Работы по сносу дома наследника Парамонова находятся на стадии завершения. Фотографиями поделилась редакция DonDay.

На кадрах видно, как специалисты приступили к разбору последнего этажа исторического объекта. Владелец обещал завершить демонтаж к концу июня. Напомним, что активные работы по сносу аварийного дома начались еще в апреле. За несколько месяцев удалось разобрать три этажа и частично вывезти строительный мусор.

В будущем там планируют построить бутик-отель с сохранением исторического фасада. Кроме того, в строительстве будет использован старинный кирпич.

Не все восприняли этот проект положительно. Дело в том, что дом строил племянник Елпидифора Парамонова Иван Парамонов. Здание является неофициальным историческим наследием. Поэтому его демонтаж вызвал негодование у краеведов и общественников. Многие посчитали это неуважением к истории города.

Здание не является объектом культурного наследия.
Фото: Дондей
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