Фото: Дондей

Работы по сносу дома наследника Парамонова находятся на стадии завершения. Фотографиями поделилась редакция DonDay.На кадрах видно, как специалисты приступили к разбору последнего этажа исторического объекта. Владелец обещал завершить демонтаж к концу июня. Напомним, что активные работы по сносу аварийного дома начались еще в апреле. За несколько месяцев удалось разобрать три этажа и частично вывезти строительный мусор.В будущем там планируют построить бутик-отель с сохранением исторического фасада. Кроме того, в строительстве будет использован старинный кирпич.Не все восприняли этот проект положительно. Дело в том, что дом строил племянник Елпидифора Парамонова Иван Парамонов. Здание является неофициальным историческим наследием. Поэтому его демонтаж вызвал негодование у краеведов и общественников. Многие посчитали это неуважением к истории города.Здание не является объектом культурного наследия.