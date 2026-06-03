«Ростов» следит за полузащитником «Левски» Гашпером Трдином

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Футбольный клуб «Ростов» интересуется опорным полузащитником софийского «Левски» Гашпером Трдином. Кроме донского клуба, к футболисту также проявляют интерес «Марибор» из Словении и российский «Рубин», информирует Arenasport.Гашпер Трдин начинал игровую карьеру в футбольном клубе «Радомль». Затем футболист перешел в «НК Браво» на четыре года, а в 2025 году подписал контракт с «Левски». Игрок может выступать на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. Нынешнее трудовое соглашение между софийским клубом и футболистом из Словении истекает летом 2027-го.Дончане минувший сезон РПЛ завершили на десятой позиции с 33 очками.