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«Ростов» следит за полузащитником «Левски» Гашпером Трдином

«Ростов» следит за полузащитником «Левски» Гашпером Трдином

Футбольный клуб «Ростов» интересуется опорным полузащитником софийского «Левски» Гашпером Трдином. Кроме донского клуба, к футболисту также проявляют интерес «Марибор» из Словении и российский «Рубин», информирует Arenasport.

Гашпер Трдин начинал игровую карьеру в футбольном клубе «Радомль». Затем футболист перешел в «НК Браво» на четыре года, а в 2025 году подписал контракт с «Левски». Игрок может выступать на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. Нынешнее трудовое соглашение между софийским клубом и футболистом из Словении истекает летом 2027-го.

Дончане минувший сезон РПЛ завершили на десятой позиции с 33 очками.
Startphoto.bg
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