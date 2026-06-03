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Ямы размером с кратеры: жители элитного ЖК в Ростове требуют ремонта дороги

Ямы размером с кратеры: жители элитного ЖК в Ростове требуют ремонта дороги
Жители элитного жилого комплекса «Державинский» на Береговой в Ростове-на-Дону просят отремонтировать дорогу. По словам одной из горожанок, проезжая часть превратилась в «решето» с огромными ямами.

Проблема разбитых дорог в Ростове-на-Дону носит системный характер, охватывая как центральные улицы, так и внутриквартальные проезды. Однако участок возле ЖК «Державинский» (Береговая, 73с1 и с2) вызывает особое негодование. Видеозаписи, опубликованные в интернете, демонстрируют состояние дороги, которое местные жители сравнивают с «кратерами».

Из-за глубоких выбоин автомобилисты вынуждены регулярно ремонтировать подвеску. Ситуация осложняется тем, что после дождей пройти по дороге пешком становится практически невозможно. Особую остроту проблеме придает отсутствие общественного транспорта в районе. Жители, не имеющие личных автомобилей, оказываются практически отрезанными от города, а автовладельцы сталкиваются с ежедневным риском повреждения транспортных средств.

- Сколько еще мы должны ждать, когда дорогу отремонтируют? – задаются вопросом возмущенные горожане.

Они призвали городские власти провести скорейшее обследование участка дороги по адресу Береговая, 73с1 и с2 и принять незамедлительные меры по устранению этой «полосы препятствий».
Фото: скрин с видео соцсетей @eshkasay
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