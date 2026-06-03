Родители более 300 тысяч детей Ростовской области получают социальные выплаты

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В Ростовской области продолжают действовать и расширяться меры государственной поддержки семей с детьми. Только с начала 2026 года родители более 116,1 тысячи детей в регионе получают единое пособие, что является одной из ключевых мер для семей с невысокими доходами. Общий объем выплат по единому пособию с начала года уже достиг 15,5 миллиарда рублей.Параллельно с уже действующими выплатами в Ростовской области стартовал прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату. Эта поддержка предназначена для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Оформить новое пособие можно, обратившись через Госуслуги, клиентские службы Соцфонда или МФЦ. На данный момент уже поступило 5,2 тысячи заявлений.Родители также могут воспользоваться пособием по уходу за ребенком до 1,5 года. Его размер индивидуален для работающих и не может превышать 83 тысяч рублей в 2026 году, а для неработающих установлен фиксированный размер – 10,7 тысячи рублей. Важно помнить, что родитель может получить только один вид выплаты – либо единое пособие, либо пособие по уходу.Программа материнского капитала остается одной из самых популярных мер поддержки. С начала года сертификаты на материнский капитал оформили 6,2 тысячи семей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату, формирование пенсии матери или реабилитацию детей с инвалидностью. Также предусмотрена возможность получения остатка средств в виде единовременной выплаты, если он не превышает 10 тысяч рублей.В целом около 300 тысяч детей в Ростовской области охвачены различными выплатами от Социального фонда, что свидетельствует о комплексном подходе к поддержке семей региона.