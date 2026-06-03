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В Ростовской области вынесли приговор женщине за смерть человека после нападения ее пса

В Ростовской области вынесли приговор женщине за смерть человека после нападения ее пса


Зерноградский районный суд Ростовской области вынкс приговор Елене С., пес которой загрыз насмерть женщину.

Трагедия произошла в ночь на 12 ноября 2025 года в хуторе Чернышевка. Женщина по имени С. вышла ночью на улицу (поедполагается, что в туалет) и в темноте случайно попала на территорию соседского неогороженного двора. Там на цепи сидел 55-60-килограммовый алабай. Цепь оказалась слишком длинной, а предупреждающих табличек не было.

Женщина не успела сориентироваться. Алабай бросился на неё, повалил и до смерти загрыз.

Утром хозяйка животного обнаружила тело. Началось уголовное дело.

После расследования и заседание, Елену признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, повлекшем смерть.

По решению суда ее ждет год исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% зарплаты в доход государства. Приговор вступил в силу 13 мая.
Фото: Rostov.ru
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