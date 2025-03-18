Запас воды в реке Дон в Ростовской области упал почти вдвое ниже нормы

Фото: Donday

В Ростовской области зафиксировано существенное снижение водности реки Дон, что подтверждается данными, полученными от специалистов Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ).Согласно сведениям, предоставленным исследователями, объём снежных запасов в бассейне Дона до города Калач-на-Дону почти вдвое уступает нормативному значению (52 мм) и прошлогодним показателям.Специалисты объясняют такое сокращение запасов воды аномально тёплой погодой в осенне-зимний период, дефицитом осадков и отсутствием устойчивого снежного покрова. Вследствие этого значительный подъём уровня воды, быстрое течение и половодье не прогнозируются. Ожидается, что сток Дона будет характеризоваться маловодьем.В то же время на небольших реках области ожидается незначительное увеличение уровня воды.Стоит напомнить, что последнее крупное половодье на Дону наблюдалось 30 лет назад. В 1994 году приток воды в Цимлянское водохранилище превысил 30 кубических километров (для сравнения: в засушливый 2015 год Цимла получила менее 13 кубических километров воды за год). Тогда были открыты все водосбросные сооружения Цимлянской ГЭС, а уровень воды в Дону поднялся на 4-5 метров.