Запас воды в реке Дон в Ростовской области упал почти вдвое ниже нормы
В Ростовской области зафиксировано существенное снижение водности реки Дон, что подтверждается данными, полученными от специалистов Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ).
Согласно сведениям, предоставленным исследователями, объём снежных запасов в бассейне Дона до города Калач-на-Дону почти вдвое уступает нормативному значению (52 мм) и прошлогодним показателям.
Специалисты объясняют такое сокращение запасов воды аномально тёплой погодой в осенне-зимний период, дефицитом осадков и отсутствием устойчивого снежного покрова. Вследствие этого значительный подъём уровня воды, быстрое течение и половодье не прогнозируются. Ожидается, что сток Дона будет характеризоваться маловодьем.
В то же время на небольших реках области ожидается незначительное увеличение уровня воды.
Стоит напомнить, что последнее крупное половодье на Дону наблюдалось 30 лет назад. В 1994 году приток воды в Цимлянское водохранилище превысил 30 кубических километров (для сравнения: в засушливый 2015 год Цимла получила менее 13 кубических километров воды за год). Тогда были открыты все водосбросные сооружения Цимлянской ГЭС, а уровень воды в Дону поднялся на 4-5 метров.