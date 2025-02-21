Юрий Слюсарь поздравил Сергея Олешню с открытием выставки и вручением медали
В областном музее изобразительных искусств, в честь 70-летия художника Сергея Олешня, открылась персональная выставка. Об этом сообщил в своем телеграмм канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Художник и скульптор из донского региона Сергей Олешня автор таких работ, как «Журавли» на Самбекских высотах, памятник «Григорию и Аксинье» на набережной Ростова и мемориал «Ростов-на-Дону – город Воинской Славы».
-Творчество Сергея Николаевича известно далеко за пределами Дона. Заслуженный художник России успешно совмещает творческую работу с педагогической деятельностью более 30 лет, - добавил Юрий Слюсарь.
На персональной выставке «Время. Люди. Скульптура» донскому художнику вручили заслуженную награду – медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
Сергей Николаевич Олешня родился в селе Кулешовка Азовского района. Окончил будущий художник скульптурное отделение в Пензенском художественном училище. Отметим, что позже Сергей работал там преподавателем на протяжении 10 лет.
В 1980 году скульптор стал членом Союза художников СССР.
Работал Сергей Олешня чаще всего в бронзе, дереве и камне. В 1999 году окончил Ростовский государственный педагогический университет.