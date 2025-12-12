Заморозки до -4 градусов и шквалистый ветер накроют Ростовскую область на выходных

Фото: Donday

В ближайшие выходные ростовчан ждет неблагоприятная погода: ожидаются осадки в виде снега и дождя и заморозки. Подробный прогноз на 13 и 14 декабря был составлен экспертами Ростовского Гидрометцентра.Метеорологи предостерегают о вероятности образования гололедицы на проводах в Ростове-на-Дону, а также о сильном ветре и заморозках. В субботу прогнозируется значительное снижение температуры. Днем столбики термометров опустятся до отметок от нуля до минус двух градусов. К вечеру похолодает до -4 градусов. В течение дня будет преимущественно солнечно, скорость ветра увеличится до 10 метров в секунду.В воскресенье утром температура воздуха составит -4 градуса. К середине дня воздух прогреется до -1 градуса, а к вечеру снова похолодает до -2 градусов. Ближе к ночи в Ростове-на-Дону ожидается снегопад.