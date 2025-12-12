Минувшей ночью на Дону сбили еще один беспилотник

Фото: Donday

Минувшей ночью силы ПВО сбили еще один беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве Ростовской области. Соответствующую информацию предоставили в Министерстве обороны Российской Федерации. Всего над регионами страны отразили атаку 90 БПЛА.Ранее, в ночь на 12 декабря, в этом регионе уже пресекли нападение двух дронов. По заявлению губернатора Ростовской области, Юрия Слюсаря, атака БПЛА была отражена над территорией Ростова-на-Дону, Таганрога и Верхнедонского района. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет, однако информация о возможных последствиях на земле все еще уточняется.