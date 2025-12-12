Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Минувшей ночью на Дону сбили еще один беспилотник

Минувшей ночью на Дону сбили еще один беспилотник

Минувшей ночью силы ПВО сбили еще один беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве Ростовской области. Соответствующую информацию предоставили в Министерстве обороны Российской Федерации. Всего над регионами страны отразили атаку 90 БПЛА.

Ранее, в ночь на 12 декабря, в этом регионе уже пресекли нападение двух дронов. По заявлению губернатора Ростовской области, Юрия Слюсаря, атака БПЛА была отражена над территорией Ростова-на-Дону, Таганрога и Верхнедонского района. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет, однако информация о возможных последствиях на земле все еще уточняется.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.