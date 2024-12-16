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Мокрый снег и шквалистый ветер прогнозируют на новой рабочей неделе в Ростове

Мокрый снег и шквалистый ветер прогнозируют на новой рабочей неделе в Ростове

Специалисты ростовского Гидромедцентра прогнозируют ураганный ветер и мокрый снег в Ростове-на-Дону.

В понедельник с самого утра в донской столице будет идти снег с дождем. Утром температура воздуха составит + 2 градуса. Ближе к вечеру похолодает до 0 градусов. Скорость ветра превысит 15 метров в секунду.

Во вторник также ожидается ураганный ветер и снег с дождем. К обеду столбики термометров покажут + 5 градусов. Вечером температура опустится до + 1 градуса. Порывы ветра составят 16 метров в секунду.

В среду, 18 декабря, порывы ветра стихнут до 12 метров в секунду. В обед воздуха прогреется + 4 градусов. Ближе к ночи похолодает до +1 градуса.

В четверг ветер немного стихнет, его скорость достигнет девяти метров в секунду. В обед столбики термометров покажут + 3 градуса. Ночью прогнозируют заморозки до – 1 градуса.

В пятницу днем потеплеет до + 5 градусов. К вечеру температура опустится до + 3 градусов. Скорость ветра составит не более десяти метров в секунду.
Фото: DonDay
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