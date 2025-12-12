Новости
Юноша на скутере получил травмы в ДТП с иномаркой в Батайске

Подросток на скутере пострадал в ДТП с иномаркой в Ростовской области. Авария произошла 11 декабря в пять часов вечера в Батайске.
По предварительным данным, 15-летний подросток на скутере «Хонда Дио» ехал по улице Тельмана. Во время совершения маневра перестроения в районе дома № 96 он не убедился в безопасности, что спровоцировало столкновение с автомобилем «Иксид», за рулем которого находился 36-летний мужчина.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал несовершеннолетний водитель. С травмами подростка доставили в больницу.
Фото: Госавтоинспекция РО
