Диетолог из Ростовской области поделилась советами при выборе качественного сладкого подарка

Фото: Нейросеть

В преддверии новогодних торжеств родительские комитеты дошкольных и школьных учреждений активно заняты формированием сладких сюрпризов для детворы. Чтобы упростить задачу выбора и гарантировать радость юным сладкоежкам с помощью качественных и аппетитных лакомств, портал DonDay обратился за советом к ростовскому эксперту по питанию Ирине Ткаченко.Шоколад – неизменный элемент новогодних подарков, но его покупка требует особого внимания.Учитывайте личные вкусы: Узнайте, какой сорт шоколада предпочитают дети – молочный, горький или белый, с добавками или без них. В случае сомнений остановитесь на классическом темном варианте с повышенным содержанием какао.Внимательно изучайте состав. Качественный шоколад включает в себя какао-бобы, какао-масло, сахар и ваниль. Стоит избегать продуктов с добавлением растительных жиров, искусственных ароматизаторов и консервантов. Чем лаконичнее состав, тем лучше.Выбирайте надежные бренды. Приобретайте продукцию известных компаний, которые ценят свою репутацию и используют ингредиенты высшего качества. Не стоит экономить на качестве продукта.Оценивайте внешний вид. Привлекательная упаковка способствует созданию праздничного настроения. Подарок можно оригинально оформить, добавив елочное украшение или поздравительную карточку.Рассмотрите готовые шоколадные наборы. Это универсальный вариант подарка, предлагающий разнообразие вкусов. Важно проверить состав и срок годности.Не останавливайтесь только на плитках. Предлагаются также шоколадные конфеты ручной работы, шоколадные фигурки, наборы для приготовления горячего шоколада, и даже шоколадные спа-комплекты.Дарите радость. Самое главное – это приятные эмоции, которые вызывает подарок. Выбирайте шоколад с душой и дополняйте его теплыми пожеланиями.При самостоятельном составлении сладкого подарка предпочтительнее выбирать шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с суфле), вафли, пряники, печенье, мягкий ирис и пастилу. Рекомендуется выбирать мармелад и зефир, так как в них меньше сахара и содержится полезный для пищеварения пектин. Карамель лучше исключить. Шоколадные конфеты не рекомендованы детям до трех лет.- При выборе подарка учитывайте возрастные особенности детей. Малышам лучше предлагать мягкие конфеты без твердых начинок и орехов, чтобы избежать риска удушения. Детям старшего возраста можно предложить более разнообразный ассортимент сладостей, но в разумных количествах, - подчеркивает диетолог.Не забывайте об индивидуальных особенностях. Если у ребенка есть аллергия на определенные продукты, исключите их из подарка. Лучше заранее узнать у родителей о возможных ограничениях.