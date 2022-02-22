Замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев покинул должность

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от занимаемой должности своего заместителя Сергея Бондарева. Соответствующий документ глава региона подписал 22 февраля.На посту замгубернатора Бондарев пробыл более 10 лет. В правительстве он курировал вопросы социального развития, охраны здоровья населения, труда и занятости, переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Активное участие Сергей Борисович принимал во время пандемии коронавируса. Уйти с должности он решил в связи с переходом на другую работу. Временно обязанности замгубернатора будет исполнять Артём Хохлов.Сергей Бондарев родом из Новочеркасска. Имеет высшее военное и юридическое образование, награжден многими государственными и правительственными наградами, полковник запаса. До работы на госслужбе находился на военной службе. Должность заместителя губернатора Сергей Бондарев занимал с ноября 2010 года.