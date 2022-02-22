Замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев покинул должность
Губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от занимаемой должности своего заместителя Сергея Бондарева. Соответствующий документ глава региона подписал 22 февраля.
На посту замгубернатора Бондарев пробыл более 10 лет. В правительстве он курировал вопросы социального развития, охраны здоровья населения, труда и занятости, переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Активное участие Сергей Борисович принимал во время пандемии коронавируса. Уйти с должности он решил в связи с переходом на другую работу. Временно обязанности замгубернатора будет исполнять Артём Хохлов.
Сергей Бондарев родом из Новочеркасска. Имеет высшее военное и юридическое образование, награжден многими государственными и правительственными наградами, полковник запаса. До работы на госслужбе находился на военной службе. Должность заместителя губернатора Сергей Бондарев занимал с ноября 2010 года.