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Замгубернатора Ростовской области не признал свою вину

Замгубернатора Ростовской области не признал свою вину
Замгубернатора - министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский не признал свою вину в суде. Его обвиняют в превышении полномочий.

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону ему должны избрать меру пресечения. Во время заседания на вопрос о том, признаёт ли он свою вину, Рачаловский ответил отрицательно.

Напомним, Константина Рачаловского задержали утром 17 февраля. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при выделении субсидий для предприятий.
Фото: Правительство РО
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