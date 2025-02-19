Замгубернатора Ростовской области не признал свою вину

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Замгубернатора - министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский не признал свою вину в суде. Его обвиняют в превышении полномочий.В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону ему должны избрать меру пресечения. Во время заседания на вопрос о том, признаёт ли он свою вину, Рачаловский ответил отрицательно.Напомним, Константина Рачаловского задержали утром 17 февраля. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при выделении субсидий для предприятий.