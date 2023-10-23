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Экс-главу администрации Ленинского района Константина Тихонова закрыли в СИЗО до декабря

Экс-главу администрации Ленинского района Константина Тихонова закрыли в СИЗО до декабря
Бывшему главе администрации Ленинского района Ростова продлили меру пресечения. Заседание состоялось 18 октября в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

Как сообщил Rostov.ru, Константину Тихонову продлено содержание под стражей еще на два месяца. В СИЗО он пробудет как минимум до 24 декабря.

Напомним, высокопоставленного чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Константин Тихонов был главой районной администрации чуть больше полугода – с декабря 2022-го по июль 2023 года. До этого он шесть лет возглавлял управление торговли в администрации Ростова.

По неподтвержденной информации, задержание чиновника связано с громким делом о полицейских, крышевавших местных торговцев.
Фото: администрация Ростова.
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