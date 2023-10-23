Экс-главу администрации Ленинского района Константина Тихонова закрыли в СИЗО до декабря

Фото: администрация Ростова.

Бывшему главе администрации Ленинского района Ростова продлили меру пресечения. Заседание состоялось 18 октября в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.Как сообщил Rostov.ru, Константину Тихонову продлено содержание под стражей еще на два месяца. В СИЗО он пробудет как минимум до 24 декабря.Напомним, высокопоставленного чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Константин Тихонов был главой районной администрации чуть больше полугода – с декабря 2022-го по июль 2023 года. До этого он шесть лет возглавлял управление торговли в администрации Ростова.По неподтвержденной информации, задержание чиновника связано с громким делом о полицейских, крышевавших местных торговцев.