Замглавы администрации Шахт покинет должность 18 июня
В Ростовской области замглавы администрации города Шахты покинет пост. Денис Дедученко хочет написать заявление на увольнение по собственному желанию 18 июня.
Чиновник занимает эту должность 10 лет. Он курирует вопросы экономики и финансов. До этого Денис Дедученко трудился в департаменте финансов.
Как сообщил DonDay Шахты, в ближайшее время может уволиться еще один замглавы администрации в связи с повышением.
За последний год руководящий состав администрации Шахт претерпел немало изменений. Сначала уволился первый замглавы Алексей Тушминцев — его место занял Владимир Петров. Затем пост покинул замглавы по жизнеобеспечению Леонид Лебединский. Вместо него назначили Андрея Шеенкова. Кто будет исполнять обязанности Дениса Дедученко после увольнения, пока не известно.