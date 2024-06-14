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Замглавы администрации Шахт покинет должность 18 июня

Замглавы администрации Шахт покинет должность 18 июня
В Ростовской области замглавы администрации города Шахты покинет пост. Денис Дедученко хочет написать заявление на увольнение по собственному желанию 18 июня.

Чиновник занимает эту должность 10 лет. Он курирует вопросы экономики и финансов. До этого Денис Дедученко трудился в департаменте финансов.

Как сообщил DonDay Шахты, в ближайшее время может уволиться еще один замглавы администрации в связи с повышением.

За последний год руководящий состав администрации Шахт претерпел немало изменений. Сначала уволился первый замглавы Алексей Тушминцев — его место занял Владимир Петров. Затем пост покинул замглавы по жизнеобеспечению Леонид Лебединский. Вместо него назначили Андрея Шеенкова. Кто будет исполнять обязанности Дениса Дедученко после увольнения, пока не известно.
Фото: Гордума Шахт.
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