Два закрытых рынка на Темернике могут возобновить работу уже в феврале

Фото: Дондей

На Темернике два закрытых рынка могут возобновить работу уже в феврале. Напомним, что 28 января на торговые точки «Белый Темер» и «Первый Темер» нагрянули судебные приставы. Принято решение их закрыть после выявленных нарушений.Суд Первомайского района Ростова дал 30 суток на устранение недочетов. Пока работа рынков временно приостановлена. Как уточнил информацию директор рынков Шамиль Карабашев, недостающие документы уже 29 января были переданы суду.Есть шанс, что работа торговых точек может возобновиться уже в скором времени. Ответа администрация ожидает на следующей неделе, по данным редакции DonDay.