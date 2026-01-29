После закрытия рынков на Темернике в Ростове без работы остались около 700 человек

Фото: Дондей

Закрытие рынков на Темернике привело к потере работы для около 700 человек в Ростове. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на директора двух закрытых торговых точек Шамиля Карабашева.Напомним, 28 января на «Белый Темер» и «Первый Темер» нагрянули судебные приставы. Было принято решение временно закрыть рынки. Причиной стала нехватка определенных документов. Администрации дали 30 дней на исправление недочетов, а пока торговая деятельность прекращена.По этому поводу высказался и глава региона Юрий Слюсарь. Губернатор отметил, что за десятилетия рынок «Темерник» превратился в по-настоящему токсичный кластер Ростова.На следующий день после закрытия люди привычно пришли на работу. Но их встретила глухая стена закрытых ворот. Пока не известно, когда рынки откроются и что делать сотням людей, оставшимся временно без заработка.