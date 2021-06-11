Заключенный из колонии в Батайске попал в центральную городскую больницу из-за серьёзной травмы пальца. Инцидент произошёл 11 июня, однако известно об этом стало только через пять дней.Предполагается, что неприятное происшествие случилось из-за неосмотрительности. Мужчина хотел убрать своё рабочее место, однако станок выключить забыл. В следствие чего, он засунул руку в работающий аппарат и получил серьёзную травму. После этого заключённый был доставлен в местную больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.К счастью, палец удалось спасти. И вскоре мужчина был доставлен обратно в колонию.Несмотря на счастливый конец истории, руководителю организации, на которую работал заключённый, грозит штраф за нарушение требований охраны труда.