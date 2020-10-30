В колонии Батайска заключенный ударил заточкой осужденного
В Батайске в исправительной колонии № 15 осужденный ударил заточкой другого осужденного. Об этом 2 ноября сообщает портал DоnDay.ru.
Мужчина, отбывающий наказание по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств», заточил ложку и нанес другому осужденному, 28-летнему парню, удар. На место вызвали врачей.
С резаной раной верхней области спины и раной пальца заключенного доставили в тюремную больницу.
Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».