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В колонии Батайска заключенный ударил заточкой осужденного

В колонии Батайска заключенный ударил заточкой осужденного
В Батайске в исправительной колонии № 15 осужденный ударил заточкой другого осужденного. Об этом 2 ноября сообщает портал DоnDay.ru.

Мужчина, отбывающий наказание по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств», заточил ложку и нанес другому осужденному, 28-летнему парню, удар. На место вызвали врачей.

С резаной раной верхней области спины и раной пальца заключенного доставили в тюремную больницу.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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