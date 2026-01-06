фото: дондей

ЗАГСы Ростовской области назвали красивые даты для свадеб в 2026 году. Об этом сообщили в городском ЗАГСе Батайска.Брак — значимое событие в жизни пары. Многие пары выбирают красивые даты, связанные с важными событиями или символизирующие гармонию и удачу.Вот несколько привлекательных дат для свадьбы в 2026 году: