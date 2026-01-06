Новости
ЗАГСы Ростовской области назвали красивые даты для свадеб в 2026 году

ЗАГСы Ростовской области назвали красивые даты для свадеб в 2026 году. Об этом сообщили в городском ЗАГСе Батайска.

Брак — значимое событие в жизни пары. Многие пары выбирают красивые даты, связанные с важными событиями или символизирующие гармонию и удачу.

Вот несколько привлекательных дат для свадьбы в 2026 году:

* 06.06.2026 — зеркальные цифры символизируют гармонию.
* 08.08.2026 — восьмерка ассоциируется с бесконечностью и удачей.
* 20.06.2026 — зеркальная дата, эффектно смотрится в оформлении.
* 26.06.2026 — удачное сочетание числа и месяца.
* 02.02.2026 — символизирует двойственность и партнерство.
фото: дондей
