В Ростовской области в 2026 году запланирован демонтаж 16 многоквартирных домов
В Ростовской области в 2026 году запланирован демонтаж многоквартирных домов, согласно соответствующему документу. Данная информация опубликована на портале правовой информации.
Под снос подпадают ветхие строения в Гуково, Новочеркасске, Таганроге, селе Матвеев Курган, а также в Мартыновском и Зерноградском районах области. Планируется ликвидировать объекты по 16 различным адресам.
На осуществление всего комплекса работ по демонтажу выделят финансирование в размере 26,2 млн рублей.