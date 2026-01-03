Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области в 2026 году запланирован демонтаж 16 многоквартирных домов

В Ростовской области в 2026 году запланирован демонтаж 16 многоквартирных домов
В Ростовской области в 2026 году запланирован демонтаж многоквартирных домов, согласно соответствующему документу. Данная информация опубликована на портале правовой информации.

Под снос подпадают ветхие строения в Гуково, Новочеркасске, Таганроге, селе Матвеев Курган, а также в Мартыновском и Зерноградском районах области. Планируется ликвидировать объекты по 16 различным адресам.

На осуществление всего комплекса работ по демонтажу выделят финансирование в размере 26,2 млн рублей.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.