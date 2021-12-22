Задержан бывший директор ростовского водоканала Дмитрий Кубрак

Фото: Ростовский водоканал.

В Ростове задержали экс-директора водоканала Дмитрия Кубрака. Об этом утром 24 декабря сообщил источник Rostov.ru.В здание городского водоканала на улице Максима Горького нагрянули силовики. Они задержали Кубрака прямо из кабинета в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».Подробности задержания уточняются.В ноябре этого года ростовский водоканал оказался в центре громкого скандала из-за смены руководства. Так, гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский инициировал голосование за новый состав совета директоров АО «Ростовводоканал», а также предложил прекратить полномочия гендиректора компании Дмитрия Кубрака якобы из-за уголовного дела по факту мошенничества. После этого «Евразийский» в срочном порядке созвал совет директоров и уволил Вишневского, Кубрак вышел на работу и забаррикадировался в здании водоканала. Воду и еду ему передавали через окно. Сам директор считал, что его уволили незаконно и добивался восстановления в должности.