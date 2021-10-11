За убийство и покушение на убийство в Ростовской области будут судить 33-летнего мужчину

В Волгодонске будут судить 33-летнего мужчину за убийство и покушение на убийство. О трагедии, случившейся в Волгодонске 5 августа, рассказали в СУ СКР по Ростовской области.Трое приятелей выпивали во дворе одного из частных домов на улице Ленинградской. Когда алкоголя в крови стало слишком много, собутыльники начали скандалить. В итоге в порыве злости 33-летний мужчина порезал ножом двух своих приятелей. Пострадавших доставили в больницу с ножевыми ранениями. От полученных травм 27-летний парень скончался в больнице, его 41-летнему товарищу удалось выжить.- Судом в отношении нападавшего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Если вину подозреваемого докажут, ему грозит от 10 лет лишения свободы.