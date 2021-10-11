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За убийство и покушение на убийство в Ростовской области будут судить 33-летнего мужчину

За убийство и покушение на убийство в Ростовской области будут судить 33-летнего мужчину
В Волгодонске будут судить 33-летнего мужчину за убийство и покушение на убийство. О трагедии, случившейся в Волгодонске 5 августа, рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Трое приятелей выпивали во дворе одного из частных домов на улице Ленинградской. Когда алкоголя в крови стало слишком много, собутыльники начали скандалить. В итоге в порыве злости 33-летний мужчина порезал ножом двух своих приятелей. Пострадавших доставили в больницу с ножевыми ранениями. От полученных травм 27-летний парень скончался в больнице, его 41-летнему товарищу удалось выжить.

- Судом в отношении нападавшего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Если вину подозреваемого докажут, ему грозит от 10 лет лишения свободы.
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