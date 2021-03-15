За сутки в Ростовской области увеличился показатель заболеваемости COVID-19

В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 16 по 17 марта его значение увеличилось до 1 844 на 100 тысяч населения. Этот показатель прямо пропорционален общему числу зараженных дончан. За период пандемии количество инфицированных выросло до 77 466 человек, из которых 241 подхватил вирус за прошедшие 24 часа.Большинство новых зараженных - люди от 46 до 65 лет (81 человек, или 33,7%). Пациентами с COVID-19 стали 73 дончанина в возрасте от 18 до 45 лет (30,3%), 52 пенсионера от 66 до 79 лет (21,6%) и 23 пожилых человека старше 80 лет (9,5%). Опасный вирус не обошел стороной и детей - заболели 12 несовершеннолетних (4,9%).За последние сутки от инфекции скончались пять женщин. Самой молодой из них было 38 лет, а самой пожилой - 86. Не стало и четверых мужчин в возрасте от 62 до 77 лет. По информации правительства региона, с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 3 329 человек.