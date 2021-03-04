Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону увеличился до 1 778

В Ростовской области растет показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 5 по 6 марта он увеличился до 1 778 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции остался на прежнем значении - 0,9.За последние 24 часа диагноз подтвердился у 270 человек. Всего за период пандемии пациентами с COVID-19 стали 74 688 жителей региона. По информации областного правительства, большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет.От инфекции скончались еще 3 218 дончан, из которых 20 умерли за минувшие сутки. Это девять женщин от 50 до 84 лет и 11 мужчин от 57 до 88 лет. Однако вирус опасен для всех. Летом 2020 года COVID-19 унес жизнь 12-летнего ребенка, а осенью скончались 18-летний парень и две девушки 19 и 23 лет.