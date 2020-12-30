На Дону увеличилось количество человек с подтвержденным COVID-19

В Ростовской области выросло число случаев инфицирования коронавирусом. Со 2 по 3 января COVID-19 подхватил 391 человек.Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет (159 человек, или 40,7%). На втором месте по количеству зараженных оказалась молодежь от 18 до 45 лет - 121 человек (30,9%). Пациентами с коронавирусом стали 55 пенсионеров от 66 до 79 лет (14,1%) и 32 пожилых человека старше 80 лет (8,2%). Вирус не обошел стороной и детей. За сутки инфекцию выявили у 24 несовершеннолетних.Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 52 828 человек, из которых 2 111 скончались от болезни. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали от сопутствующих хронических заболеваний.