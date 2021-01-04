В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 390 человек

В Ростовской области коронавирус подхватили 55 955 человек. Из них 390 получили положительные тесты за сутки с 10 по 11 января.Большинство новых инфицированных - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории специалисты зафиксировали 158 случаев заражения (40,5%). Пациентами с COVID-19 стали 111 молодых людей от 18 до 45 лет (28,5%). Немного меньше заболевших выявили среди пенсионеров. За сутки диагноз подтвердился у 82 людей от 66 до 79 лет (21%). С инфекцией начали бороться 26 пожилых дончан старше 80 лет (6,7%) и 13 несовершеннолетних (3,3%).За прошедшие 24 часа коронавирус унес жизни восьми человек, а общее число умерших с начала пандемии достигло 2 216. По информации регионального правительства, все скончавшиеся страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.В связи с напряженной ситуацией по COVID-19 в регионе продолжают действовать ограничения. Помимо сокращения допустимой посадки в кинозалах и запрета проведения массовых мероприятий с 22 до 7 часов, деятельность всех развлекательно-досуговых объектов приостановлена до 14 января. Также запрещено использование пиротехники. Аквапарки закрыты, а детские сады работают исключительно дистанционно.