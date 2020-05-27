За сутки в Ростовской области от коронавируса излечился 61 человек

От коронавируса в Ростовской области за сутки излечился 61 человек. Всего по состоянию на 29 мая новую инфекцию победили 1 590 пациентов. Об этом сообщили в региональном правительстве.За весь период на Дону было выявлено 4 428 случаев заражения. Таким образом, «активных» больных на сегодня насчитывается 2 838. Из них лечение в стационарах получают 489, остальные находятся дома. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 28 пациентов.Отметим, что уже третий день в Ростовской области коэффициент распространения инфекции держится ниже единицы. Это значит, что каждый заболевший стал заражать меньше других людей. Этому способствует режим изоляции.