Глава Таганрога объявила бесплотную опасность в городе

Глава Таганрога Светлана Камбулова объявила бесплотную опасность в городе. Опасность по БПЛА ввели в Ростовской области 18 апреля около 20:30.

- Внимание - работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие! - написала Светлана Камбулова.
Еще по теме:

