В Ростовской области вечером 18 апреля объявлен желтый уровень опасности по БПЛА. Информация поступила от мониторинговых каналов.Желтый уровень опасности по БПЛА говорит о том, что рядом с границами региона замечены дроны. Согласно имеющимся данным, в зоне риска находится город Таганрог.Сообщение от РСЧС о беспилотной опасности поступило примерно в 20:30. Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.