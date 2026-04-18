Фото: РСЧС

В Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 18 апреля. Сообщение от РСЧС пришло примерно в 20:30.Жителям поступили рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.Напомним, что минувшей ночью над регионом было перехвачено более 10 БПЛА. Дроны сбили в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский и пяти районах области: Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Мясниковском, Милютинском. К счастью, информации о пострадавших и разрушениях на земле было.