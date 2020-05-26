На Дону от COVID-19 излечились 1 529 человек

В Ростовской области более полутора тысяч человек излечились от коронавируса. За последние сутки повторные отрицательные тесты на COVID-19 получили 88 человек, за весь период — 1 529. Цифры сообщили в правительстве региона.За весь период на Дону было выявлено 4 287 инфицированных. Таким образом, «активных» больных сегодня насчитывается 2 758. В стационаре лечение получают 476 пациентов, остальные находятся дома. В тяжёлом состоянии — 27 человек, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.В Ростовской области уже не осталось муниципалитетов, которые бы не были затронуты коронавирусом. Долго держался Родионово-Несветайский район, однако болезнь добралась и до него. Однако пока там насчитывается мало инфицированных.