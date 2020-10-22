За сутки в Ростове-на-Дону от коронавируса вылечились 225 человек

В донской столице за прошедшие 24 часа от коронавируса вылечились 225 человек. Таким образом, с начала пандемии опасную инфекцию одолели 10 757 ростовчан. Об этом сообщили в городской администрации.По состоянию на 24 октября на стационарном лечении находятся 884 ковидных пациента. Большая часть из них пребывает в городской больнице № 20 – 514 человек. Еще 371 заболевший пытается побороть вирус в городской больнице № 1 имени Семашко.Всего в Ростове-на-Дону зафиксировано 11 766 заразившихся вирусом COVID-19, включая 51 нового инфицированного. Умерли от коронавируса уже 359 жителей донской столицы.