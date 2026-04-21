Движение на трассе под Ростовом перекроют из-за велогонок

Министерство транспорта Ростовской области информирует о временном прекращении движения на участке новой трассы между Ростовом-на-Дону и Азовом. Ограничения коснутся участка с 0-го по 13-й километр в направлении из Ростова-на-Дону в Азов.

Движение будет перекрыто дважды: 2 и 3 мая, а также 1 и 3 сентября. Ограничения будут действовать в период с 9:30 до 15:00. Причиной временных неудобств станут соревнования по велоспорту.

В качестве объезда будет использоваться старая дорога, соединяющая Ростов-на-Дону и Азов.
Фото: Минтранс Ростовской области
