В парке «Лога» выбрали имя детенышу кенгуру

- Она такая нежная и пушистая, кажется, имя ей идеально подходит, - отметили в зоосаде.



В парке «Лога» в Ростовской области выбрали имя маленькому кенгуру. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе.О том, что в зоосаде появился детеныш, рассказали еще осенью. Лишь спустя несколько месяцев сотрудники смогли понять, кто родился у пары кенгуру. Это оказалась девочка.В начале апреля подписчикам парка предложили помочь с выбором имени. Для этого оставили одно условие. Кличка должна была начинаться на букву «Д» или «Т». Именно так зовут родителей детеныша — Дейзи и Тихон.В итоге для маленького кенгуренка выбрали имя Дымка.