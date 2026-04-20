Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В парке «Лога» выбрали имя детенышу кенгуру

В парке «Лога» в Ростовской области выбрали имя маленькому кенгуру. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе.

О том, что в зоосаде появился детеныш, рассказали еще осенью. Лишь спустя несколько месяцев сотрудники смогли понять, кто родился у пары кенгуру. Это оказалась девочка.

В начале апреля подписчикам парка предложили помочь с выбором имени. Для этого оставили одно условие. Кличка должна была начинаться на букву «Д» или «Т». Именно так зовут родителей детеныша — Дейзи и Тихон.

В итоге для маленького кенгуренка выбрали имя Дымка.

- Она такая нежная и пушистая, кажется, имя ей идеально подходит, - отметили в зоосаде.
Фото: Парк «Лога»
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика