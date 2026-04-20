Крупный тендер на благоустройство Ростова-на-Дону не привлек подрядчиков

Фото: Donday

Власти Ростова не нашли подрядчика для проведения работ по ландшафтной планировке. Итоги многомиллионного тендера появились на сайте госзакупок.На благоустройство планировалось потратить более 244 миллионов рублей. Причиной стало крайне низкое количество поданных заявок — всего одна, что не позволило провести полноценный аукцион.Подрядчик должен был разработать схемы посадок, создать цветочные композиции с использованием таких растений, как львиный зев, петунии, бархатцы. Кроме того, в течение срока контракта он должен был ухаживать за цветами, розами, кустарниками и газонами на всей территории города. Финансирование работ планировалось осуществлять из городского бюджета.Однако, несмотря на значительный объем работ и внушительную сумму, ожидаемого конкурса не произошло. Единственный участник, подавший заявку, предложил выполнить весь этот массив работ за существенно меньшую сумму — всего 18 миллионов рублей, что почти в 13,5 раза ниже первоначальной оценочной стоимости контракта.Несмотря на отсутствие конкурентов, заявка единственного претендента полностью соответствует всем установленным требованиям. По законодательству заказчик — департамент ЖКХ и энергетики — имеет право рассмотреть возможность заключения контракта с этим участником.Тем не менее отсутствие конкуренции ставит под вопрос эффективность использования бюджетных средств в данном случае.