В Ростовской области из-за ночной атаки дронов задержались больше двух десятков поездов
В Ростовской области после ночной атаки БПЛА задержались 24 поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Железнодорожное сообщение разорвалось в ночь на 21 апреля. Из-за падений осколков дронов (силы ПВО уничтожили больше 40 БПЛА над донским регионом) была повреждена контактная сеть на станции Персиановка.
Пассажиры разных направлений застряли в пути.
Застрявшим в дороге людям подготовили около 30 тысяч продуктовых наборов.