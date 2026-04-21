В Ростовской области из-за ночной атаки дронов задержались больше двух десятков поездов

В Ростовской области из-за ночной атаки дронов задержались больше двух десятков поездов


В Ростовской области после ночной атаки БПЛА задержались 24 поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Железнодорожное сообщение разорвалось в ночь на 21 апреля. Из-за падений осколков дронов (силы ПВО уничтожили больше 40 БПЛА над донским регионом) была повреждена контактная сеть на станции Персиановка.

Пассажиры разных направлений застряли в пути.

— В связи с приостановкой движения на время от 20 минут до 6,5 часа были задержаны 24 поезда, — пояснили в компании-перевозчике. — Пассажирам поездов, задержанных в пути следования свыше 4 часов, на вокзалах Ростов-Главный, Шахтная, Новочеркасск, Зверево, Лихая предоставлены бутилированная вода и питание.


Застрявшим в дороге людям подготовили около 30 тысяч продуктовых наборов.
Фото: Rostov.ru
