КДК РФС оштрафовал московский «Спартак» на 30 тысяч рублей после матча с «Ростовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 30 тысяч рублей после матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом». Заседание комитета прошло 17 апреля.
Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоялся 12 апреля в Ростове-на-Дону. Игроки «Спартака» вышли на поле на три минуты позже, чем было предусмотрено регламентом. Это нарушение привело к штрафу.
Встреча завершилась вничью — 1:1.