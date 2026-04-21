Донского актёра Павла Деревянко и его супругу Зою поставили в неудобное положение вопросы о детях. Жена артиста поделилась видеоответом в соцсетях.Когда пара подходила пообщаться с журналистами на красной дорожке, у них спросили, ревнует ли девушка актёра. Зоя ответила утвердительно, сказав, что любит своего мужа.Затем журналисты поинтересовались, чем пара занимается по ночам. Павел и Зоя ответили, что репетируют технику речи. Журналисты в ответ заявили, что пара занимается не тем.«Мы все ждём ребёнка от вас, а вы чем-то не тем занимаетесь», — прозвучало от журналистов.Павел и Зоя не стали реагировать на бестактный вопрос представителей прессы. Позже Зоя опубликовала ролик, в котором указала на непрофессионализм журналистов.В комментариях поклонники отметили, что пара проявила самообладание. Многие написали, что не смогли бы сдержаться и ответили бы журналистам грубостью.