Донского актёра Павла Деревянко и его супругу Зою поставили в неудобное положение вопросы о детях

Донского актёра Павла Деревянко и его супругу Зою поставили в неудобное положение вопросы о детях

Донского актёра Павла Деревянко и его супругу Зою поставили в неудобное положение вопросы о детях. Жена артиста поделилась видеоответом в соцсетях.

Когда пара подходила пообщаться с журналистами на красной дорожке, у них спросили, ревнует ли девушка актёра. Зоя ответила утвердительно, сказав, что любит своего мужа.

Затем журналисты поинтересовались, чем пара занимается по ночам. Павел и Зоя ответили, что репетируют технику речи. Журналисты в ответ заявили, что пара занимается не тем.

«Мы все ждём ребёнка от вас, а вы чем-то не тем занимаетесь», — прозвучало от журналистов.

Павел и Зоя не стали реагировать на бестактный вопрос представителей прессы. Позже Зоя опубликовала ролик, в котором указала на непрофессионализм журналистов.

В комментариях поклонники отметили, что пара проявила самообладание. Многие написали, что не смогли бы сдержаться и ответили бы журналистам грубостью.
Фото: соцсети
Еще по теме:

