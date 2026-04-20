В Ростовской области за 33 миллиона рублей продают фруктовые сады. Сообщение о продаже в Лопанском сельском поселении появилось на популярном сайте объявлений в апреле.История этого уникального комплекса началась в 1977 году, когда он был заложен как семейная усадьба. С годами же он превратился в полноценное сельхозпредприятие, способное приносить стабильную прибыль.Общая площадь фруктовых садов составляет внушительные 25 гектаров. Здесь раскинулись 7 000 черешен, занимающих 15 гектаров, 1 300 яблонь на четырех гектарах и 1 500 грушевых деревьев еще на четырех гектарах. Оставшиеся два гектара отведены под плодоносящие вишневые насаждения. Пиковая урожайность данного сада поражает: до 90 тонн черешни и вишни, а также до 120 тонн яблок и груш ежегодно.Помимо насаждений, на территории площадью 15 гектаров обустроена полноценная ферма и пастбища. Здесь имеются постройки для содержания 100 голов овец и птицы, а также стойла и амбар. Современная система электропастуха на пастбищах гарантирует безопасность животных.Новому владельцу достанется собственный пруд, который является домом для разнообразных видов рыбы: карпа, сома, амура и судака. Это отличная возможность для развития рыболовного туризма или личного потребления.Инфраструктура комплекса включает в себя все необходимое для комфортного проживания и ведения бизнеса. Крытый ангар площадью 500 квадратных метров, жилой дом с баней, гостиной с камином, бильярдной и зоной для барбекю создают уютную атмосферу. На берегу пруда оборудована живописная беседка с прямым выходом к воде и песчаным пляжем, где можно приятно провести время. Также имеется теплица с собственным огородом и необходимый комплект сельскохозяйственной техники.Продавец подчеркивает, что существующая клиентская база обеспечивает постоянный сбыт более тысячи килограммов продукции в сутки. Годовая сезонная прибыль от продажи фруктов оценивается более чем в шесть миллионов рублей, что делает данное предложение особенно привлекательным с точки зрения инвестиций.