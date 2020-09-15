За сутки в Ростове-на-Дону коронавирусом заразились больше 100 человек

В Ростове-на-Дону зафиксировали рекордное количество зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства.По данным Роспотребнадзора за 17 сентября, в Ростовской области выявили 171 нового инфицированного коронавирусом. Из этого числа 104 человека - жители Ростова-на-Дону. Несмотря на небывалый рост заболеваемости, о вспышке в донской столице речи не идет. Объяснения такому быстрому росту инфицирования также пока нет.Однако уже почти месяц мы наблюдаем постепенный рост. Специалисты начали регистрировать сначала по 50 новых случаев. С каждым дней число заболевших только росло, и к 17 сентября превысило сто человек за сутки.Такие страны, как Израиль, Грузия уже принимают меры по возобновлению ограничительных мер. Россия и, в частности, Ростовская область пока не приняла такого решения. Впрочем, если рост заболеваемости продолжится и достигнет пиковых показателей, режима ограничений вряд ли удастся избежать.