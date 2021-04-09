За сутки COVID-19 выявили в 45 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 236 человек. За сутки с 12 по 13 апреля пациентами с COVID-19 стали жители 45 городов и районов. Большинство из них - ростовчане (93 человека). Второе место делят Шахты и Каменск-Шахтинский - по девять человек. На третьем оказался Таганрог (восемь инфицированных).Борьбу с коронавирусом начали по шесть человек на территории Новочеркасска, Красносулинского и Зерноградского районов. В Мясниковском и Азовском - по пять. Положительные результаты тестов получили по четыре жителя Гуково, Азова, Новошахтинска, а также Каменского, Сальского, Неклиновского, Морозовского, Цимлянского и Кагальницкого районов.В Аксайском, Волгодонском, Дубовском, Тацинском, Семикаракорском, Миллеровском, Константиновском заразились по три человека. Аналогичная ситуация в Багаевском, Тарасовском и Мартыновском районах. В Пролетарском, Песчанокопском, Целинском, Зимовниковском и городах Батайск, Донецк вирус подхватили по два человека. В Чертковском, Белокалитвинском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Матвеево-Курганском, Заветинском, Егорлыкском - по одному. Столько же инфицированных оказалось и в Кашарском, Веселовском, Милютинском и Усть-Донецком районах.Всего за период пандемии пациентами с коронавирусом стали 83 956 человек. По информации областного правительства, 3 796 из них скончались. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.