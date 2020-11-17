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За сутки подозрение на коронавирус выявили у 1243 жителей Ростовской области

За сутки подозрение на коронавирус выявили у 1243 жителей Ростовской области
Количество дончан под медицинским наблюдением превысило 22 тысячи. Новые данные опубликовало региональное правительство.

По состоянию на 19 ноября подозрения на коронавирус выявили у 22 344 жителей области - за сутки число человек, находящихся под наблюдением врачей, увеличилось на 1 243.

Всего за период пандемии медицинское наблюдение охватило 116,31 тысячи человек, из которых у 93,97 тысячи подозрения не подтвердились.

При этом диагноз «коронавирус» ежедневно получают несколько сотен человек. Так, за последние 24 часа опасную инфекцию подхватили 307 дончан. Всего COVID-19 выявили у 36 523 человек. Из них 1 131 пациент не справился с новым вирусом. Жертвами коронавируса за прошедшие сутки стали 10 мужчин и восемь женщин в возрасте от 55 до 89 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, течение которых усугубил COVID-19.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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