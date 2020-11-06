В Ростовской области подозрения на коронавирус выявили еще у 256 человек

В Ростовской области под наблюдением медиков находятся более 19,5 тысячи человек. Об этом 9 ноября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки подозрения на коронавирус выявили еще у 256 человек. Всего под наблюдением врачей находятся 19 802 жителя Ростовской области. Как правило, к ним относятся люди с явными симптомами COVID-19 или с одним положительным тестом на опасную инфекцию из трех. За период пандемии медицинским наблюдением были охвачены 111,3 тысячи дончан. Из них у 91,51 тысячи человек подозрения на новый вирус не подтвердились.Кроме того, за последние 24 часа диагноз «коронавирус» поставили 310 жителям донского региона. Общее количество зараженных COVID-19 составили 33 427 человек. При этом 957 пациентов не справились с инфекцией. За прошедшие сутки от коронавируса скончались восемь женщин в возрасте от 45 до 90 лет и трое мужчин от 39 до 79 лет.