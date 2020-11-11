На Дону подозрения на коронавирус выявили еще у 241 человека

В Ростовской области под наблюдением медиков находятся 20,8 тысячи человек. Новые данные опубликовало региональное правительство.По состоянию на 13 ноября количество дончан с подозрениями на COVID-19 увеличилось на 241 человека и нарастающим итогом достигло 20 802.За период пандемии медицинским наблюдением охвачены 113,3 тысячи жителей Ростовской области. Из них у 92,5 тысячи подозрения не подтвердились.За минувшие сутки выросло и число людей с диагнозом «коронавирус» - опасную инфекцию подхватили 310 человек. Большинство из них проживают в Ростове-на-Дону (129 человек) и Новочеркасске (23 человека). Всего в регионе заразились 34 657 дончан.В числе умерших от новой болезни за последние 24 часа оказались восемь мужчин и 12 женщин. Все новые жертвы COVID-19 были в возрасте старше 44 лет и страдали хроническими заболеваниями. Отметим, за все время коронавирус унес жизни 1 031 жителя Ростовской области.