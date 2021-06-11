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За сутки от коронавируса выздоровел 201 житель Ростовской области

За сутки от коронавируса выздоровел 201 житель Ростовской области
В Ростовской области растет число выздоровевших от CCOVID-19. За сутки с 12 по 13 июня медики вылечили еще 201 человека. С начала пандемии вирус побороли 87 817 дончан.

В стационарах получают лечение 939 пациентов, из которых 134 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Увеличилось и количество зараженных. За последние 24 часа специалисты зафиксировали 157 случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 96 246 человек. К сожалению, не все смогли побороть COVID-19. За последние сутки от последствий болезни скончались двое пенсионеров, а общее число умерших достигло 4 571.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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