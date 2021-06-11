За сутки от коронавируса выздоровел 201 житель Ростовской области

В Ростовской области растет число выздоровевших от CCOVID-19. За сутки с 12 по 13 июня медики вылечили еще 201 человека. С начала пандемии вирус побороли 87 817 дончан.В стационарах получают лечение 939 пациентов, из которых 134 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Увеличилось и количество зараженных. За последние 24 часа специалисты зафиксировали 157 случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 96 246 человек. К сожалению, не все смогли побороть COVID-19. За последние сутки от последствий болезни скончались двое пенсионеров, а общее число умерших достигло 4 571.