За сутки от коронавируса избавились 395 жителей Ростовской области

Более 108 тысяч жителей Ростовской области победили коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные регионального правительства.По состоянию на 3 сентября, за сутки отрицательные результаты на COVID-19 получили 395 человек. С начала пандемии число выздоровевших насчитывает 108 627 человек. У этих людей нет симптомов заражения, и они могут больше не соблюдать самоизоляцию. Многие из них уже сделали прививки.Наряду с этим продолжают регистрировать и новые случаи инфицирования, среди которых есть и повторные. За минувшие сутки опасный диагноз подтвердился у 477 человек. Общее число заболевших с начала пандемии - 125 842. Несмотря на внушительные цифры, регион уже прошел третью волну коронавируса. По данным главы Роспотребнадзора по Ростовской области, ситуация продолжает оставаться напряженной.