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За сутки от коронавируса избавились 395 жителей Ростовской области

За сутки от коронавируса избавились 395 жителей Ростовской области
Более 108 тысяч жителей Ростовской области победили коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные регионального правительства.

По состоянию на 3 сентября, за сутки отрицательные результаты на COVID-19 получили 395 человек. С начала пандемии число выздоровевших насчитывает 108 627 человек. У этих людей нет симптомов заражения, и они могут больше не соблюдать самоизоляцию. Многие из них уже сделали прививки.

Наряду с этим продолжают регистрировать и новые случаи инфицирования, среди которых есть и повторные. За минувшие сутки опасный диагноз подтвердился у 477 человек. Общее число заболевших с начала пандемии - 125 842. Несмотря на внушительные цифры, регион уже прошел третью волну коронавируса. По данным главы Роспотребнадзора по Ростовской области, ситуация продолжает оставаться напряженной.

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