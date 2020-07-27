За сутки от COVID-19 выздоровели 159 жителей Ростовской области

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По данным на 29 июля, в донском регионе от коронавирусной инфекции вылечились ещё 159 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.За весь период эпидемиологической ситуации в Ростовской области выздоровели 10 139 заболевших.Как сообщалось ранее, в большинстве случаев вирус протекает без осложнений, с привычными для всех признаками ОРВИ. Опасности подвергаются люди старше 45 лет. У них коронавирус может проявиться в тяжёлой форме и повлечь за собой осложнения на органы дыхания. Так, в настоящий момент подключены к аппаратам ИВЛ более 50 жителей региона.