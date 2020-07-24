В Ростовской области от COVID-19 вылечились 178 человек

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От коронавирусной инфекции за сутки вылечились 178 жителей Ростовской области. Об этом сообщили в региональном правительстве 28 июля.За всё время пандемии COVID-19 на Дону от опасного вируса выздоровели 9 980 человек.Как известно, в большинстве случаев инфекционная болезнь протекает без осложнений, с признаками ОРВИ. Тяжелее переносят её люди в возрасте от 46 до 65 лет. COVID-19 парализует лёгкие, и человек не может самостоятельно дышать.В настоящее время таких тяжёлых больных в медицинских учреждениях Ростовской области насчитывается 49. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.