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В Ростовской области от COVID-19 вылечились 178 человек

В Ростовской области от COVID-19 вылечились 178 человек
Фото: yandex.kz

От коронавирусной инфекции за сутки вылечились 178 жителей Ростовской области. Об этом сообщили в региональном правительстве 28 июля.

За всё время пандемии COVID-19 на Дону от опасного вируса выздоровели 9 980 человек.

Как известно, в большинстве случаев инфекционная болезнь протекает без осложнений, с признаками ОРВИ. Тяжелее переносят её люди в возрасте от 46 до 65 лет. COVID-19 парализует лёгкие, и человек не может самостоятельно дышать.

В настоящее время таких тяжёлых больных в медицинских учреждениях Ростовской области насчитывается 49. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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